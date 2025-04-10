В Сумской области уничтожен главный производственный объект Украины по изготовлению боеприпасов для Вооруженных сил страны, сообщает Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина.

Издание пишет, что в городе Шостка располагались два предприятия под названиями «Звезда» и «Импульс», производящие взрывчатые вещества и боеприпасы, которые подвергались атакам армии России еще в 2024 году.

Утром 31 декабря на Украине в Сумской области раздались несколько взрывов. Серия хлопков была слышна в Шостке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

