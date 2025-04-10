СМИ: Уничтожен главный объект Украины по производству боеприпасов
10 апреля 202502:01
В Сумской области уничтожен главный производственный объект Украины по изготовлению боеприпасов для Вооруженных сил страны, сообщает Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина.
Издание пишет, что в городе Шостка располагались два предприятия под названиями «Звезда» и «Импульс», производящие взрывчатые вещества и боеприпасы, которые подвергались атакам армии России еще в 2024 году.
Утром 31 декабря на Украине в Сумской области раздались несколько взрывов. Серия хлопков была слышна в Шостке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru