Трамп: США обладают самым мощным оружием, о котором никто не знает

По его словам, о нем никто не имеет представления. «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления», – заявил глава государства.

Трамп отметил, что это мощнейшее оружие в мире. Он не уточнил, какое оружие имеет в виду.

Ранее стало известно, что американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome), способную защитить территорию США от ударов ракет большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

