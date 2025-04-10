Трамп: США обладают самым мощным оружием, о котором никто не знает
США обладают самым мощным оружием в мире, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
По его словам, о нем никто не имеет представления. «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления», – заявил глава государства.
Трамп отметил, что это мощнейшее оружие в мире. Он не уточнил, какое оружие имеет в виду.
Ранее стало известно, что американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome), способную защитить территорию США от ударов ракет большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru