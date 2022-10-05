В Госдуме предложили выдавать микрозаймы россиянам с трудовым стажем более 1 года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить выдачу микрозаймов россиянам с трудовым стажем менее года. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

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Как отметил Федоров, ряд микрофинансовых организаций (МФО) выставляет дополнительные требования, чтобы повысить безопасность свою и своих клиентов. В частности, некоторые МФО устанавливают минимальный возраст заемщиков и требуют наличия постоянной работы.

В то же время многие организации готовы предоставлять займы совершеннолетним россиянам, не интересуясь, есть ли у них опыт трудовой деятельности и доход. Это повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — отмечается в обращении Федорова к Набиуллиной.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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