В Госдуме предложили выдавать микрозаймы россиянам с трудовым стажем более 1 года
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить выдачу микрозаймов россиянам с трудовым стажем менее года. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.
Как отметил Федоров, ряд микрофинансовых организаций (МФО) выставляет дополнительные требования, чтобы повысить безопасность свою и своих клиентов. В частности, некоторые МФО устанавливают минимальный возраст заемщиков и требуют наличия постоянной работы.
В то же время многие организации готовы предоставлять займы совершеннолетним россиянам, не интересуясь, есть ли у них опыт трудовой деятельности и доход. Это повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — отмечается в обращении Федорова к Набиуллиной.
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