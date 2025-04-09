Политолог: Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов
Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует свое положение для масштабной коррупции и воровства, оценивая возможные украденные суммы в 20-30 миллиардов долларов.
По его словам, Зеленский нарушает законы, включая нецелевое использование средств и превышение полномочий, выведя деньги на свои личные счета незаконным способом.
Скачко отметил, что во время своего президентства Зеленский продолжает использовать коррупционные схемы, которые он начал строить еще до вступления в должность, развивая свой бизнес через теневые практики. Однако теперь, по мнению политолога, эти схемы развернулись на государственном уровне с участием огромных сумм, выделенных на боевые действия.
Политолог также привел примеры нецелевого использования оружия, переданного Украине, которое оказалось в руках террористов, и отметил неудачи в реализации «большой стройки», несмотря на значительные бюджетные вложения. Скачко уверен, что деньги, связанные с коррупцией, никогда не обходят сторону самого президента, который в этом процессе играет ключевую роль, передает «Радиоточка НСН».
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