Политолог: Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов

Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует свое положение для масштабной коррупции и воровства, оценивая возможные украденные суммы в 20-30 миллиардов долларов.

По его словам, Зеленский нарушает законы, включая нецелевое использование средств и превышение полномочий, выведя деньги на свои личные счета незаконным способом.

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Скачко отметил, что во время своего президентства Зеленский продолжает использовать коррупционные схемы, которые он начал строить еще до вступления в должность, развивая свой бизнес через теневые практики. Однако теперь, по мнению политолога, эти схемы развернулись на государственном уровне с участием огромных сумм, выделенных на боевые действия.

Политолог также привел примеры нецелевого использования оружия, переданного Украине, которое оказалось в руках террористов, и отметил неудачи в реализации «большой стройки», несмотря на значительные бюджетные вложения. Скачко уверен, что деньги, связанные с коррупцией, никогда не обходят сторону самого президента, который в этом процессе играет ключевую роль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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