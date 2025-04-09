Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует свое положение для масштабной коррупции и воровства, оценивая возможные украденные суммы в 20-30 миллиардов долларов.

По его словам, Зеленский нарушает законы, включая нецелевое использование средств и превышение полномочий, выведя деньги на свои личные счета незаконным способом.