Еврокомиссия не станет продлевать действие истекающих 5 июня текущего года торговых льгот для Киева, которые позволяют поставлять сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз на выгодных условиях, сообщает «Европейская правда».

Евросоюз намерен внести некоторые изменения в условиях свободной торговли. Издание пишет, что закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые пока действуют против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует свое положение для масштабной коррупции и воровства, оценивая возможные украденные суммы в 20-30 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

