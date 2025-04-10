Европа не хочет продлевать торговые льготы для Киева
Еврокомиссия не станет продлевать действие истекающих 5 июня текущего года торговых льгот для Киева, которые позволяют поставлять сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз на выгодных условиях, сообщает «Европейская правда».
Евросоюз намерен внести некоторые изменения в условиях свободной торговли. Издание пишет, что закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые пока действуют против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее.
Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует свое положение для масштабной коррупции и воровства, оценивая возможные украденные суммы в 20-30 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Европа не хочет продлевать торговые льготы для Киева
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru