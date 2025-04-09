В УрФУ ввели обязательную регистрацию для иностранных студентов каждые 72 часа
В Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге студенты-иностранцы теперь обязаны отмечаться каждые 72 часа, сообщает местный портал E1.ru.
Студенты должны сканировать штрих-код на студенческом билете с помощью специального устройства в институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. В других подразделениях вуза для этого используются обычные журналы.
Мера была введена в целях профилактики нарушений миграционного законодательства и контроля за посещаемостью учебных занятий. В случае несоответствия требованиям вуз может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей.
Некоторые студенты выразили недовольство, отметив, что эта мера усложняет совмещение учебы и работы, особенно для тех, кто выбирал расписание с минимальным количеством посещений университета, передает «Радиоточка НСН».
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