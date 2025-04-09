В УрФУ ввели обязательную регистрацию для иностранных студентов каждые 72 часа

Мера была введена в целях профилактики нарушений миграционного законодательства и контроля за посещаемостью учебных занятий. В случае несоответствия требованиям вуз может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей.

Некоторые студенты выразили недовольство, отметив, что эта мера усложняет совмещение учебы и работы, особенно для тех, кто выбирал расписание с минимальным количеством посещений университета, передает «Радиоточка НСН».

