В Подмосковье уничтожен беспилотник ВСУ

По словам очевидцев, они услышали похожие на стрельбу звуки. Люди видели, как беспилотник летел со стороны микрорайона Южный в направлении района Красная Пресня.

Также в аэропорту «Внуково» в 23:05 сняли план «Ковёр».

Ранее Госдума приняла законопроект о защите объектов от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

