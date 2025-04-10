В Подмосковье уничтожен беспилотник ВСУ

В подмосковном Наро-Фоминске уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Шесть беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью

По словам очевидцев, они услышали похожие на стрельбу звуки. Люди видели, как беспилотник летел со стороны микрорайона Южный в направлении района Красная Пресня.

Также в аэропорту «Внуково» в 23:05 сняли план «Ковёр».

Ранее Госдума приняла законопроект о защите объектов от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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