В Подмосковье уничтожен беспилотник ВСУ
10 апреля 202500:01
В подмосковном Наро-Фоминске уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, они услышали похожие на стрельбу звуки. Люди видели, как беспилотник летел со стороны микрорайона Южный в направлении района Красная Пресня.
Также в аэропорту «Внуково» в 23:05 сняли план «Ковёр».
Ранее Госдума приняла законопроект о защите объектов от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru