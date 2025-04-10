МОК обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2026

«Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже», – заявил он. Уже решено о допуске россиян и белорусов к соревнованиям по ски-альпинизму. Также планируется допустить спортсменов к турнирам по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпиаде 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

