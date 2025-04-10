Перепады давления: Захарова объяснила заявления Макрона

Разноречивые заявления главы Франции Эммануэля Макрона могут быть связаны с перепадами атмосферного давления, сообщила телеканалу «Москва 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Может быть, ему что-то портит настроение», — указала дипломат. Она обратила внимание на резкую перемену в риторике главы государства. Захарова отметила, что французский лидер то требует предоставить ему роль на переговорном процессе, то говорит о «ядерном зонтике» и отправке военных на Украину.

Ранее Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят военных на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

