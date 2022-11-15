СМИ: Сумма запрашиваемых в МФО займов снижается четвертый месяц подряд
Средняя сумма, запрашиваемая заемщиками запрашивают в микрофинансовых организациях (МФО), снижается с августа и к ноябрю потеряла более 9%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Так, динамика запрашиваемой суммы займа в МФО снизилась с 12,34 тысячи рублей в июле до 11,23 тысячи в начале ноября. Подобного падения не наблюдалось ни во время жестких ограничений в первые месяцы пандемии коронавируса, ни весной, после начала спецоперации на Украине.
По данным Национального бюро кредитных историй, средний чек микрозаймов существенно не менялся с апреля: в последние месяцы показатель держится на уровне 9–9,2 тысячи рублей.
Webbankir отмечает, что сокращение суммы запросов происходит на фоне роста общего числа займов. В частности, в сентябре—октябре увеличилась доля займов на срочные непредвиденные расходы: с 9,4% летом до 15%. Гендиректор сервиса Андрей Пономарев прогнозирует, что «рост запрашиваемой суммы если и произойдет, то будет ниже, чем в предыдущие годы».
Коммерческий директор компании «МигКредит» Марат Аббясов отмечает другой тренд: не все клиенты полностью выбирают одобренную сумму займа.
«Мы начали фиксировать такую тенденцию со второй половины октября. Заемщики стали аккуратнее в своих аппетитах и более осознанно подходят к оценке возможности выполнять финансовые обязательства», - отметил эксперт.
Специалисты также фиксируют ухудшение входящего потока заявок. На этом фоне МФО не хотят рисковать и пытаются найти баланс между сохранением качества портфеля и ростом бизнеса.
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