Налоги и путешествия: Названы основные причины для использования наличных рублей
Россияне снимают наличные деньги, чтобы ездить за границу, уходить от налогов и обеспечивать личную финансовую безопасность.
В прошлом году россияне сняли с банковских карт на 13% больше наличных, чем в 2022-м, пишет РБК со ссылкой на Центробанк РФ.
ЦБ сообщил о росте числа черных кредиторов в Московском регионе
По данным регулятора, клиенты российских банков сняли с карт 33,3 триллиона рублей. Такого показателя не наблюдалось последние 10 лет, уточнили в ЦБ.
Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова назвала несколько причин, по которым увеличился объем снятых наличных со счетов россиян.
Так, она считает, что россияне снимают наличные, чтобы с их помощью обеспечить себе финансовую безопасность. Также в росте числа банковских операций по снятию наличных играет роль растущее число социальных выплат, которые получают граждане. Эксперт также не исключает, что некоторое количество снятых денег могли переложить на другие карты или счета. Кроме того, российские путешественники используют наличные средства для поездок за рубеж.
«Сейчас большинство россиян едут в другие страны с наличными, чтобы обезопасить себя от ситуации нахождения в другой стране без денег, например, если имеющиеся карты не сработают», - заявила она изданию.
Кроме бытовых причин роста снятия наличных средств с банковских счетов россиянами есть и экономические. Используя наличные расчеты, физические лица пытаются сократить налогообложение, а юридические — социальные выплаты. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
«Люди получают зарплату либо на карту, либо в наличной форме... Есть еще один аспект —люди начали получать существенную сумму в конверте в виде зарплаты, чтобы сократить собственное налогообложение и социальные взносы, выплачиваемые предпринимателями. Поэтому спрос оборота наличных в стране растет по факту объема, но объем наличного оборота остается высоким и будет, скорее всего, нарастать. Уход от налогообложения — это типичная реакция на рост затрат», — подытожил он.
Ранее Центробанк РФ до 9 сентября 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В сообщении говорится, что решение было принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, из-за которых отечественные финансовые институты не могут приобретать наличную валюту западных стран, передает «Радиоточка НСН».
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