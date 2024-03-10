Налоги и путешествия: Названы основные причины для использования наличных рублей

«Сейчас большинство россиян едут в другие страны с наличными, чтобы обезопасить себя от ситуации нахождения в другой стране без денег, например, если имеющиеся карты не сработают», - заявила она изданию.



Кроме бытовых причин роста снятия наличных средств с банковских счетов россиянами есть и экономические. Используя наличные расчеты, физические лица пытаются сократить налогообложение, а юридические — социальные выплаты. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.