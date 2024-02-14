ЦБ: Объем иностранной наличной валюты у граждан составил 8,72 трлн рублей

По информации регулятора, прирост наличной зарубежной валюты за прошлый год составил 1,4 трлн рублей. Годом ранее его оценивали в 3,2 трлн.

Как отметили в ЦБ, в декабре увеличились объемы рублевой наличности у населения «в соответствии с сезонными закономерностями». При этом темп прироста был существенно ниже показателей прошлых лет. Банк России связывает ситуацию с перетоком средств домохозяйств на другие, срочные рублевые депозиты на фоне роста банковских ставок и повышения привлекательности вкладов.

Ранее стало известно, что объем переводов из РФ в соседние страны по итогам прошлого года снизился на 12%, пишет Ura.ru. Согласно данным центробанков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии, он упал до $7,7 млрд.

