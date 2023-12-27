Сбербанк запустил в банкоматах функцию внесения наличных без карты

«В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты», — указали в банке.

Нововведение доступно в 98% банкоматного парка Сбербанка. Воспользоваться сервисом можно, выбрав на экране устройства опцию «Внести через "Сбербанк Онлайн"». Пользователю необходимо отсканировать QR-код в мобильном приложении банка, подтвердить карту либо счет зачисления и внести деньги.

«После пересчета деньги сразу поступят на карту или на платежный счет», — подчеркнула старший вице-президент банка, руководитель блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.

Ранее Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов в рублях, максимальная доходность достигла 16% годовых, напоминает RT.

