Сбербанк запустил в банкоматах функцию внесения наличных без карты
Сбербанк запустил почти во всех своих банкоматах возможность внесения наличных без карты. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты», — указали в банке.
Нововведение доступно в 98% банкоматного парка Сбербанка. Воспользоваться сервисом можно, выбрав на экране устройства опцию «Внести через "Сбербанк Онлайн"». Пользователю необходимо отсканировать QR-код в мобильном приложении банка, подтвердить карту либо счет зачисления и внести деньги.
«После пересчета деньги сразу поступят на карту или на платежный счет», — подчеркнула старший вице-президент банка, руководитель блока «Сеть продаж» Татьяна Галкина.
Ранее Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов в рублях, максимальная доходность достигла 16% годовых, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru