«Интеррос» купит Росбанк у французской группы Societe Generale

Группа Societe Generale прекратит свою деятельность в России и продаст российской компании «Интеррос» долю в Росбанке. Об этом говорится в заявлении французского конгломерата.

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«Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании "Интеррос Капитал", предыдущему акционеру Росбанка», — отмечается в сообщении.

Societe Generale указывает, что благодаря соглашению группа «эффективно и упорядоченно» выведет активы из РФ, одновременно обеспечив продолжение деятельности для сотрудников и клиентов.

Отмечается, что Росбанк продолжит работу в штатном режиме и развитие в России. Также банк останется привилегированным партнером Societe Generale, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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