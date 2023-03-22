«Морковок нет!»: Фитнес-клубы страдают от дефицита тренеров
Маржинальность отрасли за три кризисных года упала до нуля, при этом вузы готовят тренеров, не понимающих, что такое сервис и «френдли», сказала в эфире НСН Ольга Киселева.
Фитнес-клубам приходится переучивать профессиональных тренеров, дефицит которых усугубили пандемия и мобилизация, заявила в интервью НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева.
По данным «Коммерсанта», сейчас на вакансии фитнес-тренеров претендуют в 2.5 раза меньше соискателей, чем в других сферах, при этом клубы вынуждены предлагать им более выгодные условия работы.
«Маржинальность отрасли за три кризисных года упала до нуля. Цены в 2022 году выросли на 11% относительно 2021-го, а объем расходов на 20-25%, поэтому особенных морковок для тренерского состава у нас нет. С другой стороны, большие сети и крупные клубы все равно находят варианты удержания сотрудников: увеличивают соцпакеты, меняют занятость, работают индивидуально. Ключевые сотрудники фитнес-индустрии - это тренажерный зал, а это большей частью мужчины. Во время мобилизации мы увидели отток, небольшой, около 4%, но это сильно повлияло на ситуацию. 2021-й и 2022-й годы привели к тому, что мы получили проблемы с кадрами», - сказала Киселева.
Она объяснила, почему выпускники спортивных вузов не подходят для фитнеса.
«Правда и до 2020 года не было все замечательно. Специалистов для отрасли не готовит ни один вуз. Физкультурные вузы готовят тренеров для спортсменов, а у тренеров для обычных людей несколько другие компетенции. Это не "Быстрее! Выше! Сильнее!", "Нарастили бицепсы!" или "Быстрее бежим!", а улучшение каких-то показателей здоровья, безопасное для человека и "френдли". Это то, чего реально не умеют тренеры из спорта, поэтому, когда к нам приходят люди из физкультурных вузов, мы их долго переучиваем. Адаптация специалиста занимает в крупных сетях, как минимум, два месяца, в мелких – чуть меньше, но все равно это затраты и время», - посетовала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
При этом Киселева сообщила, что в Университете им. Лесгафта в Санкт-Петербурге уже начали готовить фитнес-тренеров.
«Ключевая вещь, на мой стратегический взгляд, это необходимость подготовки кадров для фитнеса. Например, мы сейчас работаем с Лесгафтом, это крупнейший физкультурно-спортивный вуз в стране, мы сделали специальный тренерский курс, на котором учат не только анатомии, физиологии и биомеханике, но и сервисности, клиентоориентации, умению коммуницировать. Это те навыки, которые нужны фитнес-специалисту. Хорошо бы бакалавриат сделать, но пока мы делаем трех-четырех-пятимесячные курсы, чтобы люди приходили более-менее подготовленные и индустрия не тратила силы, время и деньги на этих людей», - заключила собеседница НСН.
Ранее в отношении занимающихся фитнес-марафонами блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных возбудили два уголовных дела. В частности, их обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей.
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