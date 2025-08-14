Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями
14 августа 202501:01
Информация о том, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля Москвы над освобожденными территориями Украины — ложь, сообщила в социальной сети X заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.
Она назвала данный отчет The Times «ложныйм» и «небрежным».
Издание указало, что подобная схема позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума при изменении границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
