Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями

Информация о том, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля Москвы над освобожденными территориями Украины — ложь, сообщила в социальной сети X заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

СМИ раскрыли детали предложения США, которые Уиткофф передал Путину

Она назвала данный отчет The Times «ложныйм» и «небрежным».

Издание указало, что подобная схема позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума при изменении границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры