«Не оплатили!»: Адвокат объяснил арест имущества блогера Lerchek

«Есть разница между «говорили», «были готовы заплатить» и «заплатили». Поэтому, естественно, наложили арест до того момента, пока не оплатили. Скорее всего, арестованы счета, на которых не хватает денег для того, чтобы оплатить. Деньги уже, наверное, вывели и они не в российской юрисдикции. Если арестовали счет, которого достаточно для погашения задолженности и штрафа, то какой смысл арестовывать имущество. На счетах денег не хватает, поэтому продолжили дальнейшие поиски», - сказал Трунов.

Так, против Валерии Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела – о неуплате налогов на более чем 300 миллионов рублей и об отмывании примерно половины из них. По данным следствия, Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 миллионов рублей в год. Однако, как считают следователи, реальный доход, который она получала от проведения фитнес-марафонов, был значительно выше.

Чтобы не переходить на общий режим уплаты налогов, Чекалина наладила поступление доходов от своей деятельности на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее мужу, родным и друзьям. Блогер ранее пообещала выплатить задолженность, сообщает НСН.

