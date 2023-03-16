«Не оплатили!»: Адвокат объяснил арест имущества блогера Lerchek

Суд арестовал счета Чекалиной, но на них не оказалось средств для оплаты штрафа и долга, поэтому решили взяться и за имущество, отметил в эфире НСН Игорь Трунов. 

Суд наложил арест на деньги и имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга, потому что они так и не заплатили задолженность по налогам и штраф, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с НСН.

Накануне Савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее супруга. Сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Трунов указал, что арестовали те счета, на которых не хватает денег для того, чтобы оплатить долг и штраф.

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«Есть разница между «говорили», «были готовы заплатить» и «заплатили». Поэтому, естественно, наложили арест до того момента, пока не оплатили. Скорее всего, арестованы счета, на которых не хватает денег для того, чтобы оплатить. Деньги уже, наверное, вывели и они не в российской юрисдикции. Если арестовали счет, которого достаточно для погашения задолженности и штрафа, то какой смысл арестовывать имущество. На счетах денег не хватает, поэтому продолжили дальнейшие поиски», - сказал Трунов.

Так, против Валерии Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела – о неуплате налогов на более чем 300 миллионов рублей и об отмывании примерно половины из них. По данным следствия, Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 миллионов рублей в год. Однако, как считают следователи, реальный доход, который она получала от проведения фитнес-марафонов, был значительно выше.

Чтобы не переходить на общий режим уплаты налогов, Чекалина наладила поступление доходов от своей деятельности на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее мужу, родным и друзьям. Блогер ранее пообещала выплатить задолженность, сообщает НСН.

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