СМИ сообщили о дефиците кадров на рынке фитнес-услуг
Дефицит кадров усилился на рынке фитнес-услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование FitnessData.
Издание отмечает, что в январе—феврале число вакансий в этой сфере на 14%превысило показатели прошлого года. При этом число резюме сократилось на 3%. За весь прошлый год количество соискателей на рынке уменьшилось почти на треть, вакансий — выросло на 19%.
По информации HeadHunter, на одну вакансию в фитнес-индустрии приходится менее двух резюме соискателей. В целом по стране открыто 903 вакансии инструкторов в тренажерном зале; только в Москве требуется 334 фитнес-тренера.
Как отметил руководитель FitnessData Максим Боровиков, на дефицит кадров повлияли эмиграция некоторых специалистов и постепенный переход тренеров на самостоятельную работу онлайн.
Нехватку тренеров пытаются компенсировать с помощью автоматизированных студий, в которых доступна услуга виртуального тренера. Кроме того, клубы пытаются удерживать специалистов, предоставляя возможность проводить больше персональных тренировок.
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