Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
Депутаты ЛДПР разработали проект закона, в случае принятия которого будут введены штрафы за буллинг и кибербуллинг, сообщают «Известия».
Физические лица могут оштрафовать на 10–50 тысяч рублей, должностные лица — на 100–200 тысяч рублей, юридические лица — на 100–500 тысяч рублей. Как заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, травля и унижение человека стали серьезной проблемой в стране, от которой страдают и взрослые, и дети. А возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву.
Депутат указал, что в ЛДПР считают профилактические меры недостаточным и «киберподонков» нужно существенно наказывать с помощью штрафов. В Госдуме также работают над законопроектом, направленным на профилактику травли среди несовершеннолетних.
Чтобы решить проблему травли в школе, нужно увеличить количество социальных педагогов и психологов, а также наладить работу конфликтных комиссий и служб медиации, спецшколы не помогут перевоспитать детей-агрессоров. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
