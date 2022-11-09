«Минус 50% выручки»: Мобилизация поставила фитнес-клубы на грань выживания

Фитнес-клубы теряют клиентов не столько из-за проблем с оборудованием, сколько по причине падения платежеспособности населения, а также из-за нестабильной ситуации на фоне спецоперации, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что поставки фитнес-оборудования на российский рынок на фоне санкций с марта этого года приостановили 11 из 50 крупных компаний, следует из исследования Национального фитнес-сообщества (НФС). Президент НФС Елена Силина сообщила, что речь идет о тренажерах премиальных брендов. Киселева обозначила и другие текущие проблемы отрасли.

«Со временем это сильно повлияет на рынок, на то, какую услугу будет получать потребитель. Привычные тренировки на американском или европейском оборудовании уйдут, потребитель будет тренироваться на другом оборудовании», - отметила Киселева.

По ее словам, некоторые тренажеры уже приходится менять на доступные китайские или корейские, а новым клубам все сложнее открываться.