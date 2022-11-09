«Минус 50% выручки»: Мобилизация поставила фитнес-клубы на грань выживания

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева заявила НСН, что тренажеры из-за санкций меняются на китайские, а государство пока не оказывает поддержку отрасли. 

Фитнес-клубы теряют клиентов не столько из-за проблем с оборудованием, сколько по причине падения платежеспособности населения, а также из-за нестабильной ситуации на фоне спецоперации, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что поставки фитнес-оборудования на российский рынок на фоне санкций с марта этого года приостановили 11 из 50 крупных компаний, следует из исследования Национального фитнес-сообщества (НФС). Президент НФС Елена Силина сообщила, что речь идет о тренажерах премиальных брендов. Киселева обозначила и другие текущие проблемы отрасли.

«Со временем это сильно повлияет на рынок, на то, какую услугу будет получать потребитель. Привычные тренировки на американском или европейском оборудовании уйдут, потребитель будет тренироваться на другом оборудовании», - отметила Киселева.

По ее словам, некоторые тренажеры уже приходится менять на доступные китайские или корейские, а новым клубам все сложнее открываться.

«Нулевая рентабельность и контроль»: Названы основные проблемы фитнес-отрасли

«Вопрос не только в замене действующих тренажеров из-за того, что ключевые компании перестали сотрудничать с Россией. Вопрос в том, что это сильно ограничивает открытие новых клубов. Это сильно притормозит историю динамично развивающихся сетей. На действующие клубы это тоже влияет, но можно частично отремонтировать оборудование, если поломка несложная, использовать ремонтные структуры этих брендов, они продолжают что-то делать, можно заменить станок каким-то из китайского или корейского оборудования», - рассказала собеседница НСН.

Но больше всего ударили по отрасли другие факторы – стремление граждан экономить и их психологическое состояние на фоне объявления частичной мобилизации, подчеркнула Киселева.

«Проблемы с оборудованием повлияли меньше, чем уровень платежеспособности людей и психологическое состояние. Мы в динамике потеряли от 30 до 50% выручки в октябре, половина рынка упала после событий в сентябре. Полного восстановления не произошло в параметрах до 21 сентября. Посещаемость упала не в таких параметрах. Покупательная способность падает, это влияет на прибыль клубов, есть закрытия. Говорить о том, что шквал закрытий, нельзя, но игроки рынка находятся на грани выживания», - заявила руководитель World Gym.

«Мальчиков на девочек?» Фитнес-индустрии предрекли кадровые проблемы из-за мобилизации

При этом государство не спешит помогать отрасли и пока не поддержало инициативу о расширении «Пушкинской карты» на коммерческий спорт, добавила Киселева.

«Сейчас самое важное из того, что могло бы сделать государство для поддержки отрасли, это стимулировать спрос. У людей в приоритетах еда, жилье, одежда. У нас была инициатива расширить «Пушкинскую карту» до молодежной карты, в которую бы входил коммерческий спорт. История завязла. Если будут деньги, люди придут тренироваться, потому что 2020 год научил, что физические упражнения помогают, в любой непонятной ситуации качай пресс», - заключила эксперт.

Ранее фитнес-директор X-Fit в России Ирина Троска в беседе с НСН подтвердила, что в стране начались проблемы с импортозамещением и логистикой в фитнес-индустрии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МобилизацияСанкции Против РоссииФитнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры