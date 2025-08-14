Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО

С 2026 года граждане России не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно, сообщают «Известия».

Самозапрет на кредиты установили 12,49 млн россиян

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива принадлежит Банку России. Если у гражданина уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового.

Также со следующего года вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы люди могли обдумать свое решение. Также власти намерены снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.

В Госдуму инициативы рассмотрят предстоящей осенью. По словам экспертов, ограничения могут привести к росту теневого кредитования.

Согласно опросу, до 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
