Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
С 2026 года граждане России не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно, сообщают «Известия».
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива принадлежит Банку России. Если у гражданина уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового.
Также со следующего года вводится трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы люди могли обдумать свое решение. Также власти намерены снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам со 130% до 100%.
В Госдуму инициативы рассмотрят предстоящей осенью. По словам экспертов, ограничения могут привести к росту теневого кредитования.
Согласно опросу, до 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
- Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями
- США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
- Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
- «Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
- СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
- СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине
- США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
- Орбан: Украина потерпела поражение и не будет сама определять свое будущее
- Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru