Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах

Контакты с клиентами и обсуждение рабочих процессов переводится на защищенные корпоративные решения. Такие меры в частности внедряются в X5 Group, компанией по доставке еды Hatimaki. Как заявил руководитель юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов, в 2025 году бизнес всерьез пересмотрел подходы к защите информации. По его словам, помимо внедрения антивирусных решений нового поколения, шифрования данных, разграничения прав доступа, систем аудита и протоколирования, особое внимание уделяется защите от утечек через USB-устройства и мессенджеры.

Сегодня компании внедряют многоуровневые системы, в том числе – «живую биометрию», позволяющую отличить реального человека от изображения, маски или дипфейка при доступе к внутренним системам.

К осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.

