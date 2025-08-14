Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
В России крупные компании начали ограничивать общение работников в мессенджерах, сообщают «Известия».
Контакты с клиентами и обсуждение рабочих процессов переводится на защищенные корпоративные решения. Такие меры в частности внедряются в X5 Group, компанией по доставке еды Hatimaki. Как заявил руководитель юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов, в 2025 году бизнес всерьез пересмотрел подходы к защите информации. По его словам, помимо внедрения антивирусных решений нового поколения, шифрования данных, разграничения прав доступа, систем аудита и протоколирования, особое внимание уделяется защите от утечек через USB-устройства и мессенджеры.
Сегодня компании внедряют многоуровневые системы, в том числе – «живую биометрию», позволяющую отличить реального человека от изображения, маски или дипфейка при доступе к внутренним системам.
К осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компании РФ начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
- Предложено ввести штрафы за травлю детей в школах и Сети
- Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
- Белый дом не подтвердил, что Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными территориями
- США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
- Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
- «Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
- СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
- СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине
- США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru