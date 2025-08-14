США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — заявила она.

Ранее издание написало, что согласно этому предложению, Москва будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями, однако де-юре границы Украины не изменятся, так же как остаются неизменными границы Палестины, несмотря на контроль Израиля над Западным берегом.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

