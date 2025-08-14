США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
В администрации США опровергли информацию СМИ о том, что американские власти обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта вокруг Украины по образцу контроля Израиля над Западным берегом реки Иордан, сообщила в социальной сети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — заявила она.
Ранее издание написало, что согласно этому предложению, Москва будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями, однако де-юре границы Украины не изменятся, так же как остаются неизменными границы Палестины, несмотря на контроль Израиля над Западным берегом.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru