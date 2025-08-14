Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
Министерство просвещения России разработало рекомендации по оптимизации учебной нагрузки для школьников, сообщают «Известия».
Они включают варианты расписаний уроков для 1–11-х классов. В ведомстве указали, что каждая школа сможет адаптировать расписание под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до регионов.
Ведомством предложены пять вариантов расписаний для 1–4 классов, шесть вариантов для 5–9 классов и 19 вариантов для 10–11 классов.
Ранее Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
- Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
- «Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
- СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
- СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине
- США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
- Орбан: Украина потерпела поражение и не будет сама определять свое будущее
- Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа
- Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара
- Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru