Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников

Они включают варианты расписаний уроков для 1–11-х классов. В ведомстве указали, что каждая школа сможет адаптировать расписание под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до регионов.

Ведомством предложены пять вариантов расписаний для 1–4 классов, шесть вариантов для 5–9 классов и 19 вариантов для 10–11 классов.

Ранее Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

