Передача аэропорта «Домодедово» государству будет временной, так как потом оно отдаст его эффективным управленцам, которые приведут его в порядок, рассказал в беседе с НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Арбитражный суд Московской области ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», владельца группы операционных компаний аэропорта «Домодедово». Эксперт отметил, что этот шаг напрашивался уже давно.