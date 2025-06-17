Национализацию аэропорта «Домодедово» сочли шагом к его благоустройству

Национализация аэропорта «Домодедово» позволит обновить его инфраструктуру и довести его до уровня остальных московских авиагаваней, рассказал НСН Роман Гусаров.

Передача аэропорта «Домодедово» государству будет временной, так как потом оно отдаст его эффективным управленцам, которые приведут его в порядок, рассказал в беседе с НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Арбитражный суд Московской области ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», владельца группы операционных компаний аэропорта «Домодедово». Эксперт отметил, что этот шаг напрашивался уже давно.

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«Если брать операционную деятельность аэропорта “Домодедово”, то смена собственников не скажется на пассажирах. Это как с любой компанией: они продаются, покупаются и продолжают функционировать. Новый менеджмент изменит работу, но этот процесс растянется на годы, хотя он будет направлен на развитие аэропорта. Главная претензия к предыдущим собственникам — они пытались вывести деньги за рубеж и совершенно не занимались благоустройством авиагавани. По этой причине и было принято решение об условной национализации. “Домодедово” — это исключение из правил, никаким сигналом для отрасли это не является. Наоборот, конфликт длиной в 15 лет наконец-то завершен», — подчеркнул он.

Гусаров добавил, что лучший способ развивать аэропорты — это наладить партнерство государства и бизнеса.

«Скорее всего, частные компании привлекут к работе над стратегическими проектами развития. Государство уже давно вышло из большинства аэропортовых активов, потому что частники лучше ими управляют и привлекают дополнительные инвестиции на развитие. Если триумвират государства, местных властей и инвесторов работает совместно, то тогда получаются такие прекрасные аэропорты, как “Шереметьево”. То же самое возможно реализовать и в “Домодедово”, так как он имеет огромный потенциал стать таким же развитым, как и другие авиаузлы московского региона», — заключил собеседник НСН.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в эфире НСН потребовал проверить аэропорт «Пулково»

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КонфискацияГенпрокуратураАэропорт Домодедово

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