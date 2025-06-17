Национализацию аэропорта «Домодедово» сочли шагом к его благоустройству
Национализация аэропорта «Домодедово» позволит обновить его инфраструктуру и довести его до уровня остальных московских авиагаваней, рассказал НСН Роман Гусаров.
Передача аэропорта «Домодедово» государству будет временной, так как потом оно отдаст его эффективным управленцам, которые приведут его в порядок, рассказал в беседе с НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Арбитражный суд Московской области ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», владельца группы операционных компаний аэропорта «Домодедово». Эксперт отметил, что этот шаг напрашивался уже давно.
«Если брать операционную деятельность аэропорта “Домодедово”, то смена собственников не скажется на пассажирах. Это как с любой компанией: они продаются, покупаются и продолжают функционировать. Новый менеджмент изменит работу, но этот процесс растянется на годы, хотя он будет направлен на развитие аэропорта. Главная претензия к предыдущим собственникам — они пытались вывести деньги за рубеж и совершенно не занимались благоустройством авиагавани. По этой причине и было принято решение об условной национализации. “Домодедово” — это исключение из правил, никаким сигналом для отрасли это не является. Наоборот, конфликт длиной в 15 лет наконец-то завершен», — подчеркнул он.
Гусаров добавил, что лучший способ развивать аэропорты — это наладить партнерство государства и бизнеса.
«Скорее всего, частные компании привлекут к работе над стратегическими проектами развития. Государство уже давно вышло из большинства аэропортовых активов, потому что частники лучше ими управляют и привлекают дополнительные инвестиции на развитие. Если триумвират государства, местных властей и инвесторов работает совместно, то тогда получаются такие прекрасные аэропорты, как “Шереметьево”. То же самое возможно реализовать и в “Домодедово”, так как он имеет огромный потенциал стать таким же развитым, как и другие авиаузлы московского региона», — заключил собеседник НСН.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в эфире НСН потребовал проверить аэропорт «Пулково»
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