«К сожалению, у нас пока только два направления с субсидированными билетами – Дальний Восток и Калининград. Это не всех касается, там только определенные категории: местные жители, пенсионеры и так далее. Это дало толчок, но распространяется не на всех. Сегодня государство не может быть слишком щедрым. Я думаю, что пока эти меры нельзя расширить на другие маршруты. Для бюджета это миллиарды рублей. Сейчас хотя бы задвигался Дальний Восток», - рассказал он.

Горбачев подчеркнул, что в условиях санкций снижения цен на билеты ждать не стоит.

«Все зависит от того, как летаем и на чем. Когда пойдут наши воздушные суда, может быть, будет полегче. Пока у нас 80% пассажиропотока приходится на иностранные самолеты. Их надо содержать, а мы под санкциями. Мы все получаем, но втридорога. А это все ложится в цену билета. Мы сами зажали авиакомпании в жесточайшие рамки. Как может снизиться цена билета, когда до Краснодара было два часа полета, а теперь чуть больше четырех часов. Сколько керосина на это уйдет? Нужно объективно смотреть на вещи», - добавил собеседник НСН.

Дополнительный сбор с авиакомпаний может очень негативно отразиться на гражданах, особенно в удаленных городах, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

