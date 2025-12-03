Экс-игрок «Локомотива» и «Ростова» Каньенда оказался жив
3 декабря 202509:42
Бывший игрок российских футбольных клубов «Локомотив» и «Ростов» и сборной Малави Исо Каньенда жив. Об этом сообщил телеканал Luntha Television.
Ранее СМИ заявило о смерти футболиста на 44-м году жизни, напоминает РЕН ТВ.
Позднее канал опроверг собственную информацию. Отмечается, что Каньенда лечится в Великобритании от рака печени. По данным официальных представителей спортсмена, он в тяжелом состоянии, но продолжает бороться с болезнью.
Телеканал извинился перед семьей Каньенды и своими зрителями.
