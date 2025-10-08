Багреева: Цифровой рубль поможет контролировать целевое расходование госсредств
Внедрение в госсектор Москвы цифрового рубля позволит ускорить проведение платежей, повысить качество и прозрачность анализа расходов, не подлежащих казначейскому сопровождени., а также улучшить контроль за целевым расходованием средств. Об этом на пленарной дискуссии «Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса» в рамках форума FINOPOLIS 2025 в Сочи заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Возможность изучать цифровой след каждого платежа в цифровых рублях позволит повысить прозрачность расходования средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, снизить риски злоупотреблений и упростить аудит и контроль. А благодаря внедрению смарт-контрактов – алгоритмов, которые автоматически выполняют переводы денежных средств в цифровых рублях между пользователями при соблюдении условий сделки, – повысить скорость платежей и сократить административные затраты на их обработку и проверку», – заявила Багреева.
Сейчас рассматривается три основных направления внедрения в госсекторе Москвы цифрового рубля: контроль за целевым расходованием средств, которые не подлежат казначейскому сопровождению, например, в рамках реализации инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций; контроль за целевым использованием средств, выделяемых в виде грантов и субсидий, а также получение аналитики по структуре расходов по цепочке нескольких субподрядчиков в рамках строительных проектов, реализуемых за счет собственных средств организаций. Полученные данные можно будет использовать для более точного ценообразования при выполнении строительных работ благодаря оперативной и детальной информации о сезонных колебаниях цен, об инфляции и о структуре себестоимости.
Впоследствии смарт-контракты и цифровой рубль можно будет интегрировать с казначейским сопровождением. Это позволит сократить время проведения трансакций и уменьшить трудозатраты.
Столичное правительство успешно реализовало первый этап пилотного проекта внедрения цифрового рубля в конце 2024 — начале 2025 года с участием крупной строительной компании Москвы. Сейчас ведется подготовка к запуску второго этапа, предусматривающего тестирование операций с цифровым рублем в рамках крупного строительного проекта, который реализуется за счет собственных средств компании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов одобрил решение рэпера Macan пойти в армию
- Ксения Собчак удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым
- Меньше будут травиться: Пивоваров призвали уравнять с другими производителями
- Депутат Картаполов ответил на вопрос о воюющих за РФ кубинцах
- Джордж Клуни рассказал о съемках «14 друзей Оушена»
- Сверка часов военными? Чем грозит США соглашение Венесуэлы и России
- Новак заявил об отсутствии в РФ глобальных проблем на топливном рынке
- Захарова заявила о последствиях в случае передаче «Томагавков» Украине
- «Эффект зловещей долины»: Как отличить ИИ-актеров от настоящих
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru