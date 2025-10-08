Багреева: Цифровой рубль поможет контролировать целевое расходование госсредств

Внедрение в госсектор Москвы цифрового рубля позволит ускорить проведение платежей, повысить качество и прозрачность анализа расходов, не подлежащих казначейскому сопровождени., а также улучшить контроль за целевым расходованием средств. Об этом на пленарной дискуссии «Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса» в рамках форума FINOPOLIS 2025 в Сочи заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Возможность изучать цифровой след каждого платежа в цифровых рублях позволит повысить прозрачность расходования средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, снизить риски злоупотреблений и упростить аудит и контроль. А благодаря внедрению смарт-контрактов – алгоритмов, которые автоматически выполняют переводы денежных средств в цифровых рублях между пользователями при соблюдении условий сделки, – повысить скорость платежей и сократить административные затраты на их обработку и проверку», – заявила Багреева.

Сейчас рассматривается три основных направления внедрения в госсекторе Москвы цифрового рубля: контроль за целевым расходованием средств, которые не подлежат казначейскому сопровождению, например, в рамках реализации инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций; контроль за целевым использованием средств, выделяемых в виде грантов и субсидий, а также получение аналитики по структуре расходов по цепочке нескольких субподрядчиков в рамках строительных проектов, реализуемых за счет собственных средств организаций. Полученные данные можно будет использовать для более точного ценообразования при выполнении строительных работ благодаря оперативной и детальной информации о сезонных колебаниях цен, об инфляции и о структуре себестоимости.

Впоследствии смарт-контракты и цифровой рубль можно будет интегрировать с казначейским сопровождением. Это позволит сократить время проведения трансакций и уменьшить трудозатраты.

Столичное правительство успешно реализовало первый этап пилотного проекта внедрения цифрового рубля в конце 2024 — начале 2025 года с участием крупной строительной компании Москвы. Сейчас ведется подготовка к запуску второго этапа, предусматривающего тестирование операций с цифровым рублем в рамках крупного строительного проекта, который реализуется за счет собственных средств компании.

