«Если считать в рублях, то иностранные производители занимают большую часть рынка, а если в упаковках, то две трети рынка произведены в России. Дисбаланс вызван тем, что дженерики от локальных производителей дешевле, чем оригинальные инновационные препараты из-за рубежа. Та же проблема стоит и в импортозамещении в госсегменте. Вроде все больше и больше локальных компаний выпускают нужные для госзакупок лекарства, но лидерство иностранных производителей в рублях сохраняется. Это связано с тем, что в рамках действующих программ «Круг добра» и «Высокозатратные нозологии» государство закупает инновационные лекарства для российских пациентов по высоким ценам. Таким образом цифры по импортозамещению пока стоят на месте», - рассказал он.

При этом Шуляк отметил, что в России медленно идет разработка и выпуск инновационных лекарств, так как есть трудности с поиском рынка сбыта.

«Есть другая проблема: сегодня у нас изобретается и выводится в гражданский оборот действительно мало инновационных препаратов. Мы сталкиваемся с тем, что для их разработки нужно много денег, а потенциал рынка ограниченный. К сожалению, нигде в мире не ждут наших инновационных препаратов. Если мы это решим, то через добавленную стоимость от инновационных препаратов весы и в рублях перевесят на сторону производителей из РФ», - считает собеседник НСН.