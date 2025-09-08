Почему в России провалили импортозамещение лекарств
Сергей Шуляк объяснил НСН, что перекос на рынке вызван тем, что чаще всего местные дженерики дешевле оригинальных импортных лекарств, а в рамках госзакупок приобретаются именно дорогие импортные средства.
Сегодня иностранные препараты в рублях действительно опережают российские, однако РФ лидирует по лекарствам для лечения простуды и по иммуномодуляторам. Об этом НСН рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Несмотря на развитие собственного производства лекарств, российская фармацевтическая отрасль все еще сталкивается с тем, что большую часть рынка по-прежнему занимают иностранные препараты, пишет «Коммерсант». Западные лекарства чаще реализуются лучше отечественных даже при госзакупках, заявил вице-президент фармкомпании «Генериум» Дмитрий Кудлай на Восточном экономическом форуме. Шуляк объяснил, почему доля иностранных лекарств выше даже в госзакупках.
«Если считать в рублях, то иностранные производители занимают большую часть рынка, а если в упаковках, то две трети рынка произведены в России. Дисбаланс вызван тем, что дженерики от локальных производителей дешевле, чем оригинальные инновационные препараты из-за рубежа. Та же проблема стоит и в импортозамещении в госсегменте. Вроде все больше и больше локальных компаний выпускают нужные для госзакупок лекарства, но лидерство иностранных производителей в рублях сохраняется. Это связано с тем, что в рамках действующих программ «Круг добра» и «Высокозатратные нозологии» государство закупает инновационные лекарства для российских пациентов по высоким ценам. Таким образом цифры по импортозамещению пока стоят на месте», - рассказал он.
При этом Шуляк отметил, что в России медленно идет разработка и выпуск инновационных лекарств, так как есть трудности с поиском рынка сбыта.
«Есть другая проблема: сегодня у нас изобретается и выводится в гражданский оборот действительно мало инновационных препаратов. Мы сталкиваемся с тем, что для их разработки нужно много денег, а потенциал рынка ограниченный. К сожалению, нигде в мире не ждут наших инновационных препаратов. Если мы это решим, то через добавленную стоимость от инновационных препаратов весы и в рублях перевесят на сторону производителей из РФ», - считает собеседник НСН.
По словам Шуляка, несмотря на вышеупомянутые проблемы, Россия держит лидерство в производстве лекарств для лечения простуды и иммуномодуляторов.
«Единственное, где львиную долю занимают российские разработки, это иммуномодуляторы и средства для лечения простудных заболеваний. Там российские производители опережают иностранных. Что касается качества, то мы все никак не отойдем от пережитков СССР, что импортное – самое лучшее. Все российские современные заводы построены за последние десять лет и по высоким стандартам, в отличие от европейских, которым по 30 лет. А нарваться на некачественный препарат можно как на локальный, так и на импортный. Многие из тех препаратов, которые пациент считает импортными, на самом деле производятся на заводе в России. Наш технологический прорыв также упирается и в кадры. Оборудование для химико-фармацевтической промышленности отнесено в санкционный перечень, так что его приходится завозить через третьи-четвертые страны» - подытожил он.
Ранее Шуляк заявил НСН, что потребление российских аналогов ушедшего из РФ «Оземпика» сегодня в два раза превысило потребление оригинального лекарства, однако в большинстве случаев его применяют именно для похудения, а не по прямому назначению.
