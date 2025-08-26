Фармацевты и так не имеют права скрывать лекарства от пациентов, но с осени они обязаны предоставлять им доступ к более дешевым препаратам, рассказала в пресс-центре НСН юрист в области фармацевтики Татьяна Ларина.

Осенью 2025 года наступят серьезные изменения для фармацевтической отрасли. С 1 сентября вступает в силу новый административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам. Теперь их профессиональная обязанность — не только отпустить нужный покупателю препарат, но и информировать о наличии более дешёвых российских аналогов. Юрист отметила, что похожие нормы уже существуют, но теперь появляется обязанность.