Юрист Ларина: Аптеки не должны скрывать дешевые аналоги лекарственных препаратов

Провизоры не просто не могут не показывать более дешевые средства, но и обязаны предупреждать покупателей об их наличии, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Ларина.

Фармацевты и так не имеют права скрывать лекарства от пациентов, но с осени они обязаны предоставлять им доступ к более дешевым препаратам, рассказала в пресс-центре НСН юрист в области фармацевтики Татьяна Ларина.

Осенью 2025 года наступят серьезные изменения для фармацевтической отрасли. С 1 сентября вступает в силу новый административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам. Теперь их профессиональная обязанность — не только отпустить нужный покупателю препарат, но и информировать о наличии более дешёвых российских аналогов. Юрист отметила, что похожие нормы уже существуют, но теперь появляется обязанность.

Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России
«В новом регламенте говорится о том, что работник обязан предупреждать о дешевых аналогов лекарственных средств, но не только он регулирует эту сферу. В базовом законе говорится о запрете скрывать дешевые препараты. Окончательно мы поймем, как это работает, только в ходе непосредственного правоприменения», — указала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН рассказал об изменениях в продаже БАДов.

