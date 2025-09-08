Мясников назвал самое опасное лекарство в России
Самым опасным лекарством в России, убивающим людей больше остальных, является аспирин. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил врач Александр Мясников.
Он уточнил, что аспирин разжижает кровь, из-за чего могут возникнуть внутричерепные кровоизлияния и интенсивные кровотечения.
Врач добавил, что в других странах отказались от назначения препарата. Аспирин могут прописать только пациентам с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее Мясников заявил «Радиоточке НСН», что все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь.
