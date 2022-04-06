Intel приостановила деятельность в России

Такое решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины. В настоящее время ведется работа по поддержке сотрудников Intel, более тысячи из которых находятся в РФ. Ранее компания временно приостановила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.

Ранее американская корпорация Microsoft решила приостановить продажи товаров и предоставления услуг в России.

Напомним, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

