Японская компания NEC приостановила поставки продукции в Россию
Японская электротехническая корпорация NEC приостановила поставки своей продукции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что NEC также приостанавливает свои инвестиции на российском рынке.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.
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