Японская компания NEC приостановила поставки продукции в Россию

Отмечается, что NEC также приостанавливает свои инвестиции на российском рынке.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

