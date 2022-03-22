Японская компания NEC приостановила поставки продукции в Россию

Японская электротехническая корпорация NEC приостановила поставки своей продукции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что NEC также приостанавливает свои инвестиции на российском рынке.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ПоставкиЯпонияРоссия
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