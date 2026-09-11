В Госдуме порекомендовали россиянам отказаться от новых iPhone и техники Apple

Россиян призвали отказаться от покупки техники Apple, поскольку компания в любой момент может дистанционно заблокировать устройство, сообщил «Газете.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

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«Просто рискованно и можно потерять деньги», - заявил он. По словам парламентария, «многие западные сервисы, и в первую очередь американские, делают постоянно какие-то подлянки и гадости нашим гражданам». Депутат посоветовал постепенно переходить с продукции Apple на «какие-то более универсальные устройства».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал покупку складного iPhone Duo «идиотизмом богатого человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Apple
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