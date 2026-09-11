Германия высылает российских дипломатов с семьями в ответ на диверсию в Лейпциге
Более 150 дипломатов России и члены их семей обязаны покинуть территорию Германии, сообщило посольство РФ в ФРГ.
Это связано с решением немецких властей закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине. До этого Берлин официально возложил на Москву ответственность за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига.
«Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, это „разумный“ повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?», — написали российские дипломаты.
Россия отвергла обвинения Германии по инциденту в Лейпциге. МИД РФ заявил, что Берлин сознательно пошёл на откровенную провокацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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