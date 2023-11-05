Инфляция и кредиты. Из-за роста ключевой ставки ЦБ в России сокращается кредитный бум

Годовая инфляция в России в 2023 году может превысить прогноз Центробанка, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.



Центробанк повысил ключевую ставку c 13% до 15%, чтобы бороться с «кредитным бумом» и инфляцией, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.



«Подъем ставки приведет к тому, что еще больше будет охлаждаться кредитование. Главное, на что сейчас действует высокая ставка, это сокращение беззалогового кредита конечному потребителю. У нас кредитный бум в стране. То есть, у нас зарплаты растут и потребление в долг, из-за этого инфляция выше планов Центробанка. Он с ней борется. Надо понимать, что это также закрепит курс ниже ста рублей за доллар. Курс даже может уйти ниже 90, но это будет временным явлением», - объяснил он.

Среднее значение полной стоимости кредита в 20 крупнейших российских банках превысило 25% годовых и стало максимальным с мая 2022 года. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные платформы «Финуслуги».