Инфляция и кредиты. Из-за роста ключевой ставки ЦБ в России сокращается кредитный бум
Ключевая ставка ЦБ выросла в России, чтобы сократить кредитный бум. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Граждане России полагают, что за последний год цены на продукты выросли на 14%. Регулятор объяснил, что высокие оценки инфляции связаны с особенностями восприятия. Люди оценивают динамику роста цен по наиболее подорожавшим категориям товаров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ).
Годовая инфляция в России в 2023 году может превысить прогноз Центробанка, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Центробанк повысил ключевую ставку c 13% до 15%, чтобы бороться с «кредитным бумом» и инфляцией, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.
«Подъем ставки приведет к тому, что еще больше будет охлаждаться кредитование. Главное, на что сейчас действует высокая ставка, это сокращение беззалогового кредита конечному потребителю. У нас кредитный бум в стране. То есть, у нас зарплаты растут и потребление в долг, из-за этого инфляция выше планов Центробанка. Он с ней борется. Надо понимать, что это также закрепит курс ниже ста рублей за доллар. Курс даже может уйти ниже 90, но это будет временным явлением», - объяснил он.
Среднее значение полной стоимости кредита в 20 крупнейших российских банках превысило 25% годовых и стало максимальным с мая 2022 года. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные платформы «Финуслуги».
«По сравнению с данными на 26 октября, индекс стоимости кредитов вырос на 0,82 п.п. и составил 25,46% годовых», — указано в сообщении.
Средняя ПСК по необеспеченным кредитам увеличилась до 26,5%, по залоговым займам — до 24,53%. По данным «Финуслуг», из первой десятки банков страны этот показатель вырос в ВТБ, ГПБ, Росбанке, ПСБ, «Тинькофф».
Аналитики регулятора отметили, что в последние недели инфляция растет по высокой траектории 2021 года. При продолжении тенденции динамика роста цен может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, предупредили в департаменте.
При этом аналитики указали, что ужесточение денежно-кредитной политики уже начало оказывать эффект на инфляцию. Эксперты заявили о росте процентных ставок по вкладам и увеличении объема сбережений.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что уровень ключевой ставки будет зависеть от ситуации в экономике и от влияния уже принятых решений на инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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