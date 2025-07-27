СМИ: Мать известного российского рэпера ушла в монастырь
Мама российского рэпера FACE (признан иноагентом) стала послушницей в Благовещенском монастыре в Стерлитамаке после выхода из психбольницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации Mash, у Натальи Дрёминой было выявлено полиморфное психическое расстройство, сопровождавшееся бредовыми идеями и галлюцинациями. После пройденного лечения наступила ремиссия. Впоследствии она пошла в храм и стала послушницей. В настоящее время она занимается росписью и реставрацией икон.
Как пишет Mash, безвозмездно трудясь на благо обители, она изучает Псалтирь, читает Евангелие и Библию. Одновременно с этим у неё снова произошло ухудшение состояния здоровья — она начала стремительно набирать вес. Все родные отдалились от неё, равно как и FACE (признан иноагентом), который после отъезда из России переехал во Францию, отмечает Mash.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что рэпер Птаха (Давид Нуриев) записал трек на ее стихи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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