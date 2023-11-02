Путин: Экономическая ситуация в стране развивается стабильно
Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что ситуация в экономике в целом развивается стабильно, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, за девять месяцев ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В августе и сентябре показатель прибавил по 5,2%.
Более высокие темпы роста регистрируются в обрабатывающих индустриях, а также в отрасли реального сектора экономики, которые не связаны с добычей природных ресурсов.
По словам Путина, заработная плата россиян увеличивается темпами выше уровня инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Экономическая ситуация в стране развивается стабильно
- ООН считает удары по лагерю беженцев в Газе военным преступлением
- СМИ: Иерусалим готов обсудить гуманитарную паузу в секторе Газа
- Путин: «Чем меньше барахла, тем меньше завезут клопов»
- «Соллерс» и «АвтоВАЗ» попросили кабмин разобраться с нехваткой автовозов
- Посол РФ: эвакуации из Газы ждут около 600 россиян
- Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции
- СМИ: Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления
- Адвокат: футболисту Бугаеву грозит до 30 лет тюрьмы за наркотики
- Россияне увидят противостояние Юпитера 3 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru