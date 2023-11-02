Путин: Экономическая ситуация в стране развивается стабильно

По его словам, за девять месяцев ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В августе и сентябре показатель прибавил по 5,2%.

Более высокие темпы роста регистрируются в обрабатывающих индустриях, а также в отрасли реального сектора экономики, которые не связаны с добычей природных ресурсов.

По словам Путина, заработная плата россиян увеличивается темпами выше уровня инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

