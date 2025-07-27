В кинопарке «Москино» стартовал второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
В кинопарке «Москино» стартовал второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
27 июля гостей своими выступления порадуют группы «Ключи», NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова. Любители рок музыки смогут увидеть выступления TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт» и Юлии Пересильд с коллективом «МАNДРАГОРА».
Для зрителей также подготовлена разнообразная культурная программа. В завершении дня, в 21:00, на сцену выйдут одни из хедлайнеров фестиваля — Сергей Шнуров и «Ленинград».
Посетители могут добраться до места проведения фестиваля на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево». Мероприятие проходит в течение двух дней, 26 и 27 июля. На фестивале представлены 20 рок-групп, артистов и киноактеров со своими музыкальными коллективами.
Ранее актер и музыкант Гоша Куценко в пресс-центре НСН восхитился кинопарком «Москино».
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