Милонов: Магазины должны драться за право продавать алкоголь россиянам

В России следует вернуться к фиксированному количеству продающих алкогольную продукцию магазинов. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Политик считает, что в стране необходимо принимать меры против алкоголизации населения, поэтому нужно ввести квоты на продажу спиртных напитков. Он заметил, что сейчас в каждой новостройке или в новом ЖК открывают много алкомаркетов, а спортплощадок и секций — единицы.

«И пусть они (магазины – прим. НСН) дерутся за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы», - добавил депутат.