Милонов: Магазины должны драться за право продавать алкоголь россиянам

В России следует вернуться к фиксированному количеству продающих алкогольную продукцию магазинов. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Политик считает, что в стране необходимо принимать меры против алкоголизации населения, поэтому нужно ввести квоты на продажу спиртных напитков. Он заметил, что сейчас в каждой новостройке или в новом ЖК открывают много алкомаркетов, а спортплощадок и секций — единицы.

«И пусть они (магазины – прим. НСН) дерутся за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы», - добавил депутат.

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Милонов также предложил разыгрывать в России право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать число таких магазинов на количество населения.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
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