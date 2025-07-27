Милонов: Магазины должны драться за право продавать алкоголь россиянам
В России следует вернуться к фиксированному количеству продающих алкогольную продукцию магазинов. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.
Политик считает, что в стране необходимо принимать меры против алкоголизации населения, поэтому нужно ввести квоты на продажу спиртных напитков. Он заметил, что сейчас в каждой новостройке или в новом ЖК открывают много алкомаркетов, а спортплощадок и секций — единицы.
«И пусть они (магазины – прим. НСН) дерутся за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы», - добавил депутат.
Милонов также предложил разыгрывать в России право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать число таких магазинов на количество населения.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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