Австрия готова обсуждать вступление в НАТО из-за России
Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за России. Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt.
По словам Майнль-Райзингер, очевидно, что одного нейтралитета недостаточно для обеспечения безопасности страны. На фоне растущей неопределенности в сфере глобальной безопасности и усиливающейся агрессии со стороны России защитой Австрии становятся инвестиции в оборонные возможности страны, а также в партнёрские отношения, добавила глава МИД Австрии.
По её словам, дискуссия на эту тему может быть весьма плодотворной, несмотря на то, что в настоящее время в парламенте или среди населения нет большинства, поддерживающего членство Австрии в НАТО.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литва завершила модернизацию военной инфраструктуры и готова разместить на своей территории дополнительные подразделения вооруженных сил США и других стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru