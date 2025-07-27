Австрия готова обсуждать вступление в НАТО из-за России

По словам Майнль-Райзингер, очевидно, что одного нейтралитета недостаточно для обеспечения безопасности страны. На фоне растущей неопределенности в сфере глобальной безопасности и усиливающейся агрессии со стороны России защитой Австрии становятся инвестиции в оборонные возможности страны, а также в партнёрские отношения, добавила глава МИД Австрии.

По её словам, дискуссия на эту тему может быть весьма плодотворной, несмотря на то, что в настоящее время в парламенте или среди населения нет большинства, поддерживающего членство Австрии в НАТО.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литва завершила модернизацию военной инфраструктуры и готова разместить на своей территории дополнительные подразделения вооруженных сил США и других стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

