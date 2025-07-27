СМИ: Лесные пожары начались в Турции из-за рекордной жары
Лесные пожары начались в ряде регионов Турции из-за рекордной жары, достигающей 50 градусов. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным местных СМИ, пожары были зафиксированы в провинции Анталья. Для тушения огня привлекали авиацию и пожар удалось взять под контроль. Отели остались незатронутыми, туристы не пострадали. Пожар был также замечен вблизи аэропорта Антальи, однако его работа не была нарушена.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся в провинцию Мерсин, где потребовалась эвакуация около 300 жителей.
Пожары наблюдаются также в провинции Карабюк, где более тысячи человек вынуждены были покинуть свои жилища.
По последним данным, лесной пожар начался в пригородах Бурса — города с населением более миллиона человек, расположенного в западной части страны. Власти сообщили, что количество эвакуированных жителей окрестностей достигло почти двух тысяч. В самом Бурсе выпал пепел.
Ранее министерство окружающей среды Турции заявило о новом национальном температурном рекорде — в юго-восточном городе Силопи термометр показал 50,5 градуса Цельсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru