«Госдолг Шрёдингера»: В России сомневаются в возможном дефолте в США

Дефицит бюджета США за 2023 год вырос на $320 миллиардов, в ноябре он составлял до $1,7 триллиона, следует из данных, опубликованных на сайте американского министерства финансов. Это эквивалентно 6,3% ВВП.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал американский госдолг «мировой финансовой пирамидой Вашингтона для обмана других стран и народов». Американцы только после Второй мировой войны повышали потолок госдолга более 100 раз, заявил он.



По его мнению, доллар становится токсичным, поэтому самое время искать ему альтернативу.



«Штаты живут за счёт других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается. Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США!», - написал Володин в Telegram.