«Госдолг Шрёдингера»: В России сомневаются в возможном дефолте в США

В США вряд ли произойдет дефолт на фоне роста госдолга страны - такова особенность финансовой системы США, считают эксперты в России.

Генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США «движутся к обрыву» из-за стремительного роста государственного долга. Слова главы финансовой организации приводит телеканал Fox News. По мнению Даймона, США могут столкнуться с кризисом примерно через 10 лет.

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Дефицит бюджета США за 2023 год вырос на $320 миллиардов, в ноябре он составлял до $1,7 триллиона, следует из данных, опубликованных на сайте американского министерства финансов. Это эквивалентно 6,3% ВВП.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал американский госдолг «мировой финансовой пирамидой Вашингтона для обмана других стран и народов». Американцы только после Второй мировой войны повышали потолок госдолга более 100 раз, заявил он.

По его мнению, доллар становится токсичным, поэтому самое время искать ему альтернативу.

«Штаты живут за счёт других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается. Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США!», - написал Володин в Telegram.
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У американцев нет никакого потолка госдолга, они будут поднимать его, сколько хотят, объяснил НСН экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Американский госдолг - это не обычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги. Проценты там небольшие, но зато высокая надежность. Пока американский рынок является наиболее привлекательным в мире - это будет продолжаться. Поэтому нет сроков, которые могли бы обозначать, что есть предел этому госдолгу», - сказал Супян.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что в России в 2022 и 2023 годах проходили совещания, на которых обсуждался «подрыв роли доллара как мировой резервной валюты». По данным издания, российская сторона хотела лишить Вашингтон преимущества, которое он имеет благодаря доминированию доллара в мировой финансовой системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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