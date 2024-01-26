Эксперт Мильчакова: Курс доллара на следующей неделе составит 88-90 рублей

Аналитик отметила, что рубль потерял за неделю 1,5% стоимости. При этом на следующей неделе российская валюта может укрепиться по отношению к доллару, если Федеральная резервная система США примет решение сохранить действующие процентные ставки.

Кроме того, в конце недели будут обнародованы важные для доллара данные о рынке труда в Соединенных Штатах.

«Если доллар будет слабеть на этих новостях, соответственно, у рубля будет шанс укрепиться. Доллар тестировал уровень в 87,5 рублей, однако этот уровень оказался для него довольно сильным уровнем поддержки, от которого "американец" оттолкнулся и отправился снова наверх, в область 89—90 рублей», — указала Мильчакова.

