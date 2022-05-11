«Известия»: McDonald's может начать работать в РФ под другим брендом

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, компании удалось создать сеть точек притяжения клиентов, поэтому ее работа даже под новым брендом будет выгодной. В то же время он отметил, что франчайзинг-партнеры сети смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.

14 марта McDonald's объявил о приостановлении работы в России из-за ситуации на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество.

