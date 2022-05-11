«Известия»: McDonald's может начать работать в РФ под другим брендом
Американская сеть ресторанов McDonald's может начать работать в России под другим брендом, сообщают «Известия».
Отмечается, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок. При этом, по данным источника, McDonald's намерен спасти вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов, и ищет способ, как это сделать.
По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, компании удалось создать сеть точек притяжения клиентов, поэтому ее работа даже под новым брендом будет выгодной. В то же время он отметил, что франчайзинг-партнеры сети смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.
14 марта McDonald's объявил о приостановлении работы в России из-за ситуации на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество.
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