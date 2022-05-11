«Известия»: McDonald's может начать работать в РФ под другим брендом

Американская сеть ресторанов McDonald's может начать работать в России под другим брендом, сообщают «Известия».

Отмечается, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок. При этом, по данным источника, McDonald's намерен спасти вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов, и ищет способ, как это сделать.

«Убегающие враги»: Вассерман не пожалел покидающие Россию иностранные компании

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, компании удалось создать сеть точек притяжения клиентов, поэтому ее работа даже под новым брендом будет выгодной. В то же время он отметил, что франчайзинг-партнеры сети смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.

14 марта McDonald's объявил о приостановлении работы в России из-за ситуации на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БрендПитаниеКафекомпанияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры