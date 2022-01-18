«Одного имени мало»: Ресторатор предрек крах бизнесу Хабиба
Ресторатор Сергей Миронов считает, что слава Хабиба Нурмагомедова сможет поддерживать его ресторанный бизнес только первое время.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что одного имени Хабиба Нурмагомедова не хватит для того, чтобы раскрутить сеть быстрого питания, так как для этого нужна постоянная реклама.
Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов откроет в Москве сеть ресторанов быстрого питания «M-eat by Khabib». Первое заведение уже начало работать в деловом центре «Москва-Сити».
«Как инфоповод – это достаточно серьезно. То, что сеть открывает медийная личность – это плюс, но только в краткосрочной перспективе. Это просто первоначальная реклама, которая приведет хороший первый поток. Дальше все зависит от того, насколько все грамотно сделано и насколько сильный бренд. С этим нужно работать», - заметил бизнесмен.
Он напомнил об опыте рэпера Тимати, у которого есть сеть ресторанов быстрого питания «Black Star Burger».
«Он работал с брендом очень долго: долго рекламировал, долго тратил свои рекламные ресурсы. Если бы какой-то другой бренд хотел раскрутиться и привлек Тимати, а он очень медийный человек, и он бы потратил на него столько же времени – эффект был бы похожий. Тимати несколько лет сопровождал свой бизнес раскруткой: открывал новые точки, делал мероприятия», - подчеркнул ресторатор.
При этом Миронов считает, что пандемия не повлияет на начало ресторанного бизнеса бойца Хабиба.
«Рестораны можно открывать в любое время. Но, если бы Хабиб Нурмагомедов открыл центры боевых искусств – это его профиль и квалификация, поэтому туда бы целенаправленно пошли клиенты. Когда Хабиб открыл рестораны – все понимали же, что он не про рестораны. Его имени мало для того, чтобы подогреть интерес к сети быстрого питания. Одно имя Хабибу – не равно успеху для сети. Это большой тяжкий труд и серьезная работа», - заключил он.
Ранее ресторатор Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал сделать воду бесплатной во всех заведениях.
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