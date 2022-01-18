«Одного имени мало»: Ресторатор предрек крах бизнесу Хабиба

«Как инфоповод – это достаточно серьезно. То, что сеть открывает медийная личность – это плюс, но только в краткосрочной перспективе. Это просто первоначальная реклама, которая приведет хороший первый поток. Дальше все зависит от того, насколько все грамотно сделано и насколько сильный бренд. С этим нужно работать», - заметил бизнесмен.

Он напомнил об опыте рэпера Тимати, у которого есть сеть ресторанов быстрого питания «Black Star Burger».

«Он работал с брендом очень долго: долго рекламировал, долго тратил свои рекламные ресурсы. Если бы какой-то другой бренд хотел раскрутиться и привлек Тимати, а он очень медийный человек, и он бы потратил на него столько же времени – эффект был бы похожий. Тимати несколько лет сопровождал свой бизнес раскруткой: открывал новые точки, делал мероприятия», - подчеркнул ресторатор.

При этом Миронов считает, что пандемия не повлияет на начало ресторанного бизнеса бойца Хабиба.