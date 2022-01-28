Столичный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве

По мнению политолога Олега Матвейчева, в столице нет необходимости вводить более жесткие ограничения, так как пока система здравоохранения справляется с нагрузкой: в городе создан необходимый запас койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей.

Как заявил журналистам директор по взаимодействию с органами государственной власти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин, существующие меры работают, они эффективны, и больше никаких ограничений не требуется. По его словам, на предприятиях торговой сети ограничения соблюдают все сотрудники и посетители: в сети магазинов предусмотрены бесплатные маски, перчатки и санитайзеры.

По мнению ресторатора, владельца ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрея Зайцева, ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки. Он отметил, что с начала пандемии люди уже стали реже ходить по ресторанам.

В пресс-службе отметили, что гибкая стратегия борьбы с COVID-19 в Москве, сочетающая комплекс как ограничительных мер, так и мер поддержки для наиболее уязвимых категорий жителей, позволяет динамично реагировать на меняющуюся эпидемиологическую обстановку, не прибегая к жестким ограничениям, которые парализуют жизнь города.

