Столичный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве
Действующие в столице антиковидные ограничения позволяют держать ситуацию под контролем, необходимости в введении в Москве локдауна или дополнительных ограничений нет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Москвы. Это решение поддержали эксперты сферы услуг и другие представители бизнес-сообщества столицы.
За последние сутки в Москве с коронавирусом были госпитализированы 1383 человека. Это меньше, чем днем ранее, и всего 5,8% от количества заболевших. Во время распространения в Москве штамма «дельта» этот показатель доходил до 20%.
По мнению политолога Олега Матвейчева, в столице нет необходимости вводить более жесткие ограничения, так как пока система здравоохранения справляется с нагрузкой: в городе создан необходимый запас койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей.
Как заявил журналистам директор по взаимодействию с органами государственной власти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин, существующие меры работают, они эффективны, и больше никаких ограничений не требуется. По его словам, на предприятиях торговой сети ограничения соблюдают все сотрудники и посетители: в сети магазинов предусмотрены бесплатные маски, перчатки и санитайзеры.
По мнению ресторатора, владельца ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрея Зайцева, ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки. Он отметил, что с начала пандемии люди уже стали реже ходить по ресторанам.
В пресс-службе отметили, что гибкая стратегия борьбы с COVID-19 в Москве, сочетающая комплекс как ограничительных мер, так и мер поддержки для наиболее уязвимых категорий жителей, позволяет динамично реагировать на меняющуюся эпидемиологическую обстановку, не прибегая к жестким ограничениям, которые парализуют жизнь города.
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