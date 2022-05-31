Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России в случае возвращения
Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить свою полноценную работу в России, если надумают вернуться в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктора Достова.
При этом он сообщил, что за возвращение доли российского рынка им придется побороться, так как россияне могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний.
Эксперт указал, что платежным системам для начала будет необходимо разблокировать международный доступ карт.
Напомним, Mastercard объявила о 34 млн долларов убытков, связанных, в том числе, с приостановкой деятельности в России и санкциями.
Представители международной платежной системы Visa сообщили, что компания недосчиталась $35 млн из-за прекращения работы в России.
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