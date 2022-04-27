Visa: убытки после ухода из России составили $35 млн

Представители международной платежной системы Visa сообщили, что компания недосчиталась $35 млн из-за прекращения работы в России, сообщает «РЕН ТВ».

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Всего из-за ситуации вокруг Украины компания потеряла около $60 млн. При этом выручка от деятельности Visa в России за весь финансовый 2021 год и начало 2022 года составила 4 процента от всей консолидированной чистой выручки.

Ранее стало известно, что российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa, так как платежные системы с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Банковские КартыVISA
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