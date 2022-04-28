Mastercard: потери от приостановки работы в России составили $34 млн

Международная платежная система Mastercard объявила о 34 млн долларов убытков, связанных, в том числе, с приостановкой деятельности в России и санкциями. Об этом говорится в отчёте компании за первый квартал 2022 года.

Российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa

В документе уточняется, что «чистые расходы в размере 34 млн долларов» компенсируются чистой прибылью в 30 млн долларов. Таким образом в первом квартале текущего года Mastercard потеряла из-за приостановки деловых операций в России четыре млн долларов.

Ранее международная платежная система Visa сообщила, что недосчиталась 35 млн долларов из-за прекращения работы в России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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